"Duygusallaşıp 'Sırtımızdan hançerlediler' demiş"

HÜRRİYET yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine yeni partiyle ilgili yöneltilen bir soru karşısında duygusallaştığını ve "Sırtımızdan hançerlediler" dediğini iddia etti. Abdulkadir Selvi, "Erdoğan'ın yeni dönem stratejisi"başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti iddialarına ilişkin kulis aktardı. Selvi şunları söyledi: " AK Parti'nin içinden çıkan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi kuracakları tarih olarak sonbahar gösteriliyor. Görünen o ki Erdoğan, bir kez daha mücadeleyi seçecek. Milletvekilleriyle toplantıda yeni parti konusu da soruluyor. Erdoğan, kabine değişikliği sorulduğunda sertleştiği söylenmişti. Ancak yeni parti sorulunca, Erdoğan'ın duygusallaştığı dikkat çekmiş. 'Sırtımızdan hançerlediler' demiş."

YENİ PARTİ GİRİŞİMLERİ

31 Mart seçimi öncesi başlayan yeni parti tartışmaları, 23 Haziran'da yenilen İBB Başkanlığı seçimleri sonra hızlandı. Ali Babacan'ın bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ve yeni partiyi kuracağını bildirdiği iddia edilmişti. "Ya yeni bir hâl ya da izmihlal" diyen Davutoğlu da Elazığ'da yaptığı konuşmada AK Parti'yi eleştirmişti.