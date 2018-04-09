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Düşen askeri uçağın enkazı kaldırıldı

Isparta’da 3 askerin şehit olduğu kazadaki CN-235 CASA tipi askeri uçağın enkazı kaldırıldı

Düşen askeri uçağın enkazı kaldırıldı

Isparta’da 3 askerin şehit olduğu kazadaki CN-235 CASA tipi askeri uçağın enkazı kaldırıldı

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:27
Düşen askeri uçağın enkazı kaldırıldı
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ISPARTA’nın Yalvaç ilçesindeki dağlık alanda düşen ve 3 askerin şehit olduğu CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağının önemli parçaları yetkililer tarafından Kayseri’ye götürülürken, küçük parçalar ise dağlık alanda açılan çukura gömüldü. 
Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara dağlık alanda 17 Ocak’ta’da düşen ve 3 askerin şehit olduğu CN-235 CASA tipi askeri uçağın enkazında çalışmalar tamamlandı. Hava şartlarının kış aylarında ulaşımı güçleştirmesi nedeniyle, Isparta İl Özel İdaresi tarafından bölgede yol çalışması yapıldıktan sonra Türk Hava Kuvvetlerine bağlı kırım ekibi, uçaktan geriye kalan önemli ve büyük parçaları sökerek yükledikleri tırlarla Isparta’dan Kayseri’ye götürdü. Düşen uçaktan geriye kalan küçük parçaların ise bölgede açılan derin bir çukura gömüldüğü öğrenildi. 

O kazada 3 asker şehit olmuştu 

17 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığından uçuş eğitimi maksadıyla kalktıktan bir süre sonra Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki dağlık alanda düşen CN-235 CASA tipi askeri uçakta bulunan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit oldu. 

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IspartaAskeri Uçağın Enkazı
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