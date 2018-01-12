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Duruşmada adresi sorulunca "Ben bilmem, eşim bilir" dedi

434 gün sonra hakim karşısına çıkan Demirtaş'a, kimlik tespiti sırasında adresi soruldu. Adresini ezbere bilmediğini söyleyen Demirtaş "Eşim burada o bilir" dedi, salonda gülüşmeler oldu

Duruşmada adresi sorulunca "Ben bilmem, eşim bilir" dedi

434 gün sonra hakim karşısına çıkan Demirtaş'a, kimlik tespiti sırasında adresi soruldu. Adresini ezbere bilmediğini söyleyen Demirtaş "Eşim burada o bilir" dedi, salonda gülüşmeler oldu

12 Ocak 2018 Cuma 19:04
Duruşmada adresi sorulunca "Ben bilmem, eşim bilir" dedi
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EDİRNE F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklanmasının ardından ilk kez mahkemeye çıktı.

"EV ADRESİMİ EŞİM BİLİR"

Demirtaş kimlik tespiti sırasında ev adresini ezbere bilmediğini söyledi ve "Eşim burada o bilir" dedi. Bu diyalog, salonda gülüşmeler oldu. Demirtaş, cep telefonunu sorulduğunda, "Dışarıda kaldı" diye cevap verdi.

"YELEĞİM BAŞKANIN SEÇİMİDİR"

Duruşma sırasında ceketini çıkaran Demirtaş, içinden çıkan yeleğe izleyicilerden "Yakışmış" esprisi gelince, gülerek eşini gösterdi "Başkanımın seçimidir" dedi.

DAVA 17 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme Demirtaş ve avukatlarının davayı Anayasa Mahkemesi'ne götürme talebini karara bağlamak üzere duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi. Demirtaş salondan, "Kendinize iyi bakın hoşçakalın" diyerek salondan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
HdpDuruşmaSelahattin Demirtaş
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