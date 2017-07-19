REVİZYON ile kabine dışı kalan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç resmi twitter hesabı üzerinden değişikliğe ilişkin paylaşımda bulundu. Kılıç, "Yeni bakanlar kurulumuzun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm bakanlarımıza çalışmalarında başarılar dilerim" yazısıyla yeni kabinenin fotoğrafını paylaştı. Ardından paylaştığı gönderilerde şu cümlelere yer verdi:

"Rize Milletvekilimiz Osman Aşkın Bak'a Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın takdirleriyle vazife aldığımız günden bu yana aşkla, şevkle milletimize hizmet ettik. Bizlerden güvenini ve desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizi her zaman bağrına basan ve destekleyen Samsunlu kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Samsun için partimiz ve milletimiz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın koordinesinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam."