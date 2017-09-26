Durdurulan araçtan 20 kilo uyuşturucu çıktı

ŞEHİTKAMİL İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde geçirileceği bilgisini aldı. Geçiş güzergahı üzerinde yapılan operasyonda plakası belirlenemeyen bir araç durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda 3 adet büyük boy poşet içerisine gizlenmiş 20 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.D. ve V.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
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