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'Dünyayı bu yalanlarla kandırmayın'

Alınan son dakika habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Türkiye'nin vaktini çaldığını belirterek "Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse Türkiye rahatlar" diye konuştu. Erdoğan tutuklu gazeteciler üzerine sorulan bir soruya ilişkin 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti ve "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" cevabını verdi

'Dünyayı bu yalanlarla kandırmayın'

Alınan son dakika habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Türkiye'nin vaktini çaldığını belirterek "Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse Türkiye rahatlar" diye konuştu. Erdoğan tutuklu gazeteciler üzerine sorulan bir soruya ilişkin 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti ve "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" cevabını verdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:01
'Dünyayı bu yalanlarla kandırmayın'
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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. HARDtalk programında Zenab Badawi'nin soruları yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabileceğini" ifade etti. Erdoğan eğer AB Türkiye'yi üyeliğe kabul etmeyeceğini söylerse Türkiye bunu 'rahatlatıcı' bulacak' dedi.
 
'DÜNYAYI BU YALANLARLA KANDIRMAYALIM'
 
Erdoğan tutuklu gazetecilere ilişkin soruya karşılık tutuklu olan 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti, "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" dedi.
 
AB zamanımızı boşa harcıyor diyen Erdoğan "Biz sözlerimizde sadık olduk. Eğer AB açık bir şekilde Türkiye'yi kabul edemeyeceğiz diyorsa bu bizim için rahatlatıcı olacaktır. B ve C planlarımızı başlatırız" ifadelerini kullandı.
 
Başbakanlığının ilk döneminde Türkiye’nin Avrupa Birliği liderler zirvelerinde sessiz devrim gerçekleştirmiş bir ülke olarak tanımlandığını söyleyen Erdoğan, “Şimdi aynı AB yalnızca bizi liderler zirvesine davet etmemekle kalmıyor, zamanımızı da boşa harcıyor. Şimdi durum bu” dedi.
 
Erdoğan, Türklerin çoğunluğunun ‘AB’ye girmek istemediğini’, AB’nin Türkiye’ye karşı tavrının samimiyetsiz olduğunu düşündüğünü savundu.
 
Tamamı 14 Temmuz’da BBC World News’de yayınlanacak söyleşide Erdoğan, “Tüm bunlara rağmen, biz kısa bir süre daha AB ile samimi olmaya devam edeceğiz

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Son Güncelleme: 12.07.2017 10:43
Anahtar Kelimeler:
Tayyip ErdoğanBbcHARDtalk
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