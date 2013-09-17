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'Dünyayı ayağa kaldırırız'

Dışişleri Bakanı Davutoğlu düşürülen Suriye helikopteri ile ilgili konuştu

'Dünyayı ayağa kaldırırız'

Dışişleri Bakanı Davutoğlu düşürülen Suriye helikopteri ile ilgili konuştu

17 Eylül 2013 Salı 11:31
'Dünyayı ayağa kaldırırız'
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DIŞİŞLERİ Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin çıkarı söz konusuysa evet dünyayı ayağa kaldırırız" dedi.

Başbakan yardımcı Bülent Arınç, Suriye'ye ait bir helikopterin dün Türk savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Davutoğlu, Suriye helikopterinin Türk jetleri tarafından düşürülmesiyle ilgili olarak "Söz konusu Türkiye'nin çıkarı ise evet dünyayı ayağa kaldırırız." dedi. Herhangi bir misilleme beklenmediğini söyleyen Davutoğlu, "Düşürülen helikopter halkın üzerine varil bombası atan bir helikopterdi" dedi
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Son Güncelleme: 17.09.2013 11:34
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıAhmet DavutoğluSURİYE HELİKPTER
Yorumlar
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Yavuz Senol 2013-09-18 22:56:23

geçen sene terörden yüzlerce şehit verdik aklınız nerdeydi bu dünyada değilmiydiniz .türk milleti yemiyor artık.

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