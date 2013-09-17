DIŞİŞLERİ Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin çıkarı söz konusuysa evet dünyayı ayağa kaldırırız" dedi.



Başbakan yardımcı Bülent Arınç, Suriye'ye ait bir helikopterin dün Türk savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Davutoğlu, Suriye helikopterinin Türk jetleri tarafından düşürülmesiyle ilgili olarak "Söz konusu Türkiye'nin çıkarı ise evet dünyayı ayağa kaldırırız." dedi. Herhangi bir misilleme beklenmediğini söyleyen Davutoğlu, "Düşürülen helikopter halkın üzerine varil bombası atan bir helikopterdi" dedi



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