Dünyanın gözü Türkiye'de ilk hedef 120 km'lik hat...

SURİYE'NİN doğusunda üslenmiş olan Amerikan askerleri dün çekilmeye başlarken Türkiye de güvenli bölge oluşturmak için planladığı harekâtın hazırlıklarını tamamladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nın devamı olarak kayıtlara ‘müteakip harekât’ olarak geçen operasyonun, ABD unsurlarının geri çekilmesi sonrasında başlaması bekleniyor. Yetkililer “TSK hazır. Talimat gelir gelmez başlarız” diye konuştu.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna kısa süre içinde başlatması planlanan harekâtla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Bir güvenlik yetkilisi, “Hazırlıklar en ince ayrıntısına kadar tamamlandı. Siyasi iradenin harekât emrini verdiği andan itibaren TSK hazır. Bugünse bugün; yarınsa yarın. Talimat gelir gelmez başlarız” dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna kısa süre içinde başlatması planlanan harekâtla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Bir güvenlik yetkilisi, “Hazırlıklar en ince ayrıntısına kadar tamamlandı. Siyasi iradenin harekât emrini verdiği andan itibaren TSK hazır. Bugünse bugün; yarınsa yarın. Talimat gelir gelmez başlarız” dedi.

TRUMP MESAJ ATTI:SAVAŞTAN ÇIKMAMIZIN ZAMANI GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun çekilmeye başlamasının ardından Twitter hesabından ‘kararın gerekçeleri’ olarak nitelendirilen bir açıklama yaptı. ABD’nin savaştan çıkma kararını duyuran tweet’leri şöyle: “ABD’nin Suriye’de 30 gün için kalması gerekiyordu, bu seneler evveldi. Orada kaldık ve ufukta hiçbir hedef gözükmeden çatışmaların içine giderek daha fazla battık. Ben Washington’a vardığımda, DEAŞ kontrolden çıkmıştı. Hızlı bir şekilde DEAŞ Hilafeti’ni, çoğunluğu Avrupa’dan gelen binlerce DEAŞ savaşçısını ele geçirerek yüzde 100 yenilgiye uğrattık. Ancak Avrupa onları geri almak istemedi. Onları ABD tutsun dediler. Ben ‘Hayır, size büyük bir iyilik yaptık. Şimdi onları büyük bir masrafla ABD hapishanelerinden tutmamızı istiyorsunuz. Onlar, yargılanmak için size ait’ dedim.

AVRUPA ENAYİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNDÜ

Tekrardan ABD’nin NATO, ticaret ve her konuda enayi olduğunu düşünerek ‘hayır’ dediler. Kürtler bizimle savaştı ancak onlara böyle yapmaları için yüklü miktarda para ve ekipman verildi. Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlardı. Bunu neredeyse 3 yıl boyunca engelledim ancak şimdi bu saçma ve sonu gelmeyen, çoğunluğu kabilesel saçma savaşlardan çekilme ve askerlerimizi eve getirme vakti. Sadece faydamız olan yerde ve sadece kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi durumla kendileri başa çıkmalı ve yakalanan DEAŞ savaşçılarıyla ne yapmak istediklerine kendileri karar vermeli. Hepsi DEAŞ’tan nefret ediyor ve yıllarca düşman oldular. Biz 7 bin mil uzaktayız ve DEAŞ eğer bizim yakınlarımıza gelirse onları yeniden yok edeceğiz.” Trump daha sonra Twitter’dan paylaştığı mesajında, limitlerin aşılması durumunda Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulayacağını belirterek, “(Türkiye’nin) Avrupa ve diğerleri ile birlikte, yakalanan IŞİD’lileri ve ailelerini gözetmeleri gerekiyor. ABD, IŞİD’in yüzde 100’ünün yakalanması da dâhil, beklenenden çok daha fazla iş yaptı. Şimdi bölgedekilerin, kendi bölgelerini korumalarının zamanı” İfadelerini kullandı.

‘PKK İLE BİRLİKTEYDİK’ İTİRAFI

Trump ayrıca, Obama dönemi dış politikayı suçlayan ve ABD’nin PKK’ya desteğini itiraf eden bir paylaşımı da retweet etti. Düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü’nden Michael Doran’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye’nin düşmanı PKK ile birlikteydik. Bu politikayla Türkiye-PKK savaşının tohumlarını ekiyorduk. Ayrıca Türkiye’yi Rusya’ya ittik.” Trump Beyaz Saray’da Japonya-ABD ticaret anlaşması imza törenine de katıldı. Bir gazetecinin Suriye’ye ilişkin sorusu üzerine Trump, “Orada 50 askerimiz var ve orası çok küçük bir bölge. Bu 50 insanımızı incitmemeliler. Biz en güçlü orduyuz, polislik yapmayız. Askerlerimizi eve getiriyoruz. Askerlerimizi mümkün olduğunca hızlı şekilde eve getirmeliyiz. Yapmamız gerekeni yaptık” diye konuştu. (Hürriyet)