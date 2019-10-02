Dünyanın en zengininden sürpriz! Kaşıkçı için İstanbul'a geldi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vefatının 1. yılı nedeniyle Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen anma etkinliğine dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da katıldı.
WASHİNGTON Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinliğe, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.
BİRİNCİ YIL ANMA ETKİNLİĞİ YAPILDI
Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı birinci yıl anma etkinliği yapıldı. Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinde katılımcılar konuşma yaptı.
DÜNYANIN EN ZENGİNİ DE KATILDI
Bu arada anma etkinliğine dünyanın en zengini olan Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı. Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Bezos'u davet ettiklerini belirterek, "Kendisi güzel bir sürpriz yaparak programa katıldı." dedi.
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