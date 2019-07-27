Dünyanın en zengin çiftleri arasına giren Türk çifti yakından tanıyalım!

EREN Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın başkanıdır ve kocası Fatih Özmen, CEO'sudur. Onlar Sierra Nevada Corporation tek sahipleridir. Eren Özmen liderliğinde, Sierra Nevada Corporation Birleşik Devletler En iyi bir kadına ait Federal Müteahhitlerden biri haline gelmiştir.

Özmen çiftinin sahibi olduğu Sierra Nevada Corporation , NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile çalışma başarısı dışında dünyanın en yenilikçi 10 şirketi arasında yer alıyor. SNC, 1963’te Nevada’da kurulan bir şirket. Özmen çifti 1994’te burayı aldığında şirket sadece 20 kişiydi. Bugün bu şirket ABD içinde 18 eyalette, Türkiye, İngiltere, Almanya dahil olmak üzere 34 farklı ülkede faaliyet gösteren, üç bin çalışanlı, çok uluslu bir şirket.

Şu an onları konuşulur yapan şey ise çalışma aşamasında olan ve Elon Musk’ın SpaceX’ini sollaması muhtemel gözle bakılan yeni projeleri; Dream Chaser

Eren Özmen, uzay yarışına Elon Musk, Mark Cuban, Jeff Bezos’un ardından, dördüncü sırada girdi. Bu yarışa Sierra Nevada Corp. Dream Chaser adını verdiği bir uzay aracı ile katıldı.

Sierra Nevada Corp.’ın 300 milyon dolar, NASA’nın 350 milyon dolar koyarak, toplamda 650 milyon dolara mal ettikleri Dream Chaser, astronotları yörünge içerisine göndermek için geliştirilmiş ve tekrar kullanılabilir bir uzay aracı





Bu yarışa katıldığı ilk dönemde Dream Chaser’ın pek de başarılı olduğu söylenemez

Dream Chaser, 2013 yılı Ekim ayında 12.500 fit yükseklikte bir helikopterden bırakıldığında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Ancak iniş esnasında mekanizması arızalandı ve araç uçak pistinin dışına savruldu. Bir yıl sonra, NASA Sierra Nevada’nın uzay aracını es geçti, Boeing ve SpaceX’i milyarlarca dolarlık sözleşmelerle ödüllendirdi.

Milyar dolarlık kayba yol açan hata, Özmenleri uzay yarışına katılma hayallerinden vazgeçirmeye yetmedi ve yeni bir uzay istasyonu kuruyorlar

Uzay dünyasının şirkete karşı tutunduğu küçümseme tavrının üstüne, şirket NASA’ya yeni bir teklif verdi: Dünya’dan uzaya ve uzaydan Dünya’ya yemek, su, bilimsel materyaller taşıyan bir uluslararası bir uzay istasyonu kurmak. Bu sefer kazandılar. Sierra Nevada ve rakipleri, Orbital ATK ve SpaceX 14 milyar dolarlık bir sözleşmeyi paylaşacaklar.

Henüz üretim aşamasında olan bu insansız kargo aracının adı da ayrıca Dream Chaser olacak. Bu da Sierra Nevada Corp.’ın bu uzay yarışında ne kadar dişli olduğunu gösteriyor

2020 Eylül’de uzaya gönderilecek Dream Chaser 2024 yılına kadar 6 görevini tamamlarsa şirkete 1.8 milyar dolarlık bir gelir sağlayacak. Bu denli yüksek amaçlı bir göreve çıkmasının bir diğer artısı da rakiplerini daha iyisine ulaşmak için motive etmesi ve bunun tüm dünya adına faydalı olması

“Uzay bizim için sadece iş olmaktan çok daha ötede”

Fatih Özmen’in söylediği bu sözleri eşi şu sözlerle tamamlıyor: “Biz küçükken, siyah beyaz televizyondan, dünyanın bir diğer ucundaki insanların aya inişini izlerdik ve tüylerimiz diken diken olurdu. İlham verici görüntülerdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyanın geri kalanı ile karşılaştırınca kadınların ne kadar çok şey başarabildiklerine bakın. Ben de bu kadınlardan biri olduğumu düşünüyorum ve bunun benim dünyaya bırakacağım miras olduğunu düşünüyorum”