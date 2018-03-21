Dünyanın en eski yerleşim yeri Göbeklitepe'de skandal olay

DÜNYA'NIN en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin etrafını çevreleyen ahşap yürüme yolunun değiştirilerek, beton döküldüğü ortaya çıktı.

Geçmiş dönemlerde Göbeklitepe'deki tapınağı ortaya çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt sosyal medya hesabından çalışmayı şiddetle kınadı. Kazı alanında yapılan beton yolun fotoğraflarını paylaşan Schmidt, "Benden başka kimsenin canı acımıyor mu? Burası Göbeklitepe. Taze beton dökülen alanın yanı başında görülen Kaya Tapınağı adını verdiğimiz alan, üzerinde iş makinelerinin eze eze bitiremediği alan da hemen bu neolitik döneme ait mimari kalıntıların üç metre ilerisinde... Orada yüzeyde bir şey görmeyince altında da bir şey yok sanıyorlar ama orada da 15 cm. derinlikte anakaya üzerinde neolitik döneme ait izler var" dedi.

Ahşap yürüme yol projesinin 2013'te başladığını belirten Schmidt mesajında, "Ahşap yürüme yolu projesinin bir kısmını sökmüşler, neden başka bir güzergah saptamışlarmış. Yeni saptanan güzergah tam da Klaus'un ziyaretçi yoğunluğu yönelmesin diye ferah tuttuğu bir alanda. Klaus hayattayken 'eski tren yollarından kalma ahşaplarla yürüme yolunu aşağıdaki ziyaretçi merkezinin oraya kadar kesintisiz yapacağız, SİT alanına kesinlikle beton dökmeyiz, asfalt yapmayız' demişlerdi. Onun yapılmasını istemediği, Göbeklitepe'yi tahrip edeceğini bildiği her şeyi koştura koştura yapıyorlar. Bu sabah Göbeklitepe'yi ziyaret ettiğimde nasıl hızlı bir tahribat vardı anlatamıyorum" ifadelerine yer verdi. Kaynak: Sabah