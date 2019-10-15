banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Dünyadaki en büyük 3. ticari ortağımızdan şaşırtan harekat açıklaması

Türkiye'nin 3'üncü en büyük ticari ortağı olan Çin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmasını istedi.

GÜNDEM 15.10.2019, 12:15
Dünyadaki en büyük 3. ticari ortağımızdan şaşırtan harekat açıklaması
banner404

TÜRKİYE'NİN dünyada üçüncü, Doğu Asya'da ise en büyük ticari ortağı konumunda olan Çin'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. Harekatın 7'nci gününde suskunluğunu bozan Çin, Türkiye'ye çağrı yaparak operasyona son verilmesini istedi. Birleşmiş Milletler'deki toplantılarda veto hakkında sahip 5 ülkeden biri olan Çin'den Türkiye'ye 'operasyonu durdurun' çağrısı yaptı.

KÜSTAH ÇAĞRI: DOĞRU YOLA GERİ DÖNÜN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Ankara'ya çağrıda bulunarak, " Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün." ifadesini kullandı.

AYNI GÜNE DENK GELDİ

Pekin'in çağrısının ABD'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları açıkladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİ

Geçtiğimiz yıl sonu Türkiye-Çin ticaret hacmi 23,6 milyar dolara ulaşmıştı. Çin'in Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar. Çin Türkiye'nin dünyada üçüncü, Doğu Asya'da ise en büyük ticari ortağı. 2005-2018 yılları arasında Çin toplam 15 milyar dolara yakın bir miktarda Türkiye'ye yatırım gerçekleştirdi. Çin devleti, Türkiye'ye yönelik yatırım hacminin 2021 yılına kadar 6 milyar dolar seviyesine ulaşmasını amaçlıyor.

#türkiye #ticari ortak #harekat açıklaması #çin
Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
İmsak 05:39
Güneş 06:58
Öğle 12:48
İkindi 15:57
Akşam 18:28
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545