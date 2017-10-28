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Dünyada bir ilk! Binlerce kişi aynı anda...

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 94'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, 4 bin kişi aynı anda zeybek oynadı, ardından bir araya gelerek Atatürk'ün kalpaklı portresini oluşturdu.

Dünyada bir ilk! Binlerce kişi aynı anda...

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 94'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, 4 bin kişi aynı anda zeybek oynadı, ardından bir araya gelerek Atatürk'ün kalpaklı portresini oluşturdu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:06
Dünyada bir ilk! Binlerce kişi aynı anda...
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BAYRAKLI Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 94'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Smyrna Meydanında etkinlik düzenledi. Etkinlik, alana kurulan dev perdeden Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3 d mapping gösterisi (görüntü, ışık ve sesle yapılan gösteri) ile başladı. Işık ve lazer gösterileri sunuldu, havai fişekler ise geceyi aydınlattı. Daha sonra 7den 70e farklı yaş gruplarından 4 bin kişi, kendileri için hazırlanan bin 200 farklı tonda, üzerinde Atatürkün kalpaklı fotoğrafının bulunduğu kıyafetlerle meydandaki yerlerini aldı. Saatler 19.23ü gösterdiğinde 4 bin kişi, aynı anda zeybek oynadı, ardından da bir araya gelerek Atatürkün renkli kalpaklı portresini oluşturdu. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Etkinliğin ardından sanatçı Haluk Levent sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını kalabalık için seslendirdi.Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünyada bir ilki gerçekleştirdiniz. Sizi kutluyorum. Geçen sene de bir ilki gerçekleştirdik, bu sene de aynı şeyi yaptınız. Bugün burada sevgili Atatürkü renkli kalpaklı resmini 4 bin insanımız gövdesini koyarak yaptı. Aslında bu toprağa bu gövdeler konurken sadece vücudunuzu değil, kalbimizdeki Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini, vatanımızı, bayrağımızı koydunuz" diye konuştu. Karabağın konuşmasının ardından hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirBayraklıAtatürkKalpaklı Portre
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