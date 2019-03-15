Dünya liderleri cami saldırılarını kınadı

AMERİKA Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, saldırıyı korkunç olarak niteledi ve Yeni Zelanda halkının yanında olduklarını yazdı. Trump, "Camilere yönelik saldırı sonrası Yeni Zelanda halkına en samimi duygularımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. 49 masum insan şuursuzca öldürüldü ve birçoğu da yaralandı. ABD Yeni Zelanda'nın yanındadır. Tanrı hepimizi korusun" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray açıklamasında, ABD'nin Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi.

İngiltere Kraliçesi ve Başbakan'dan taziye mesajı

Meşruti monarşinin sürdüğü Yeni Zelanda’nın devlet başkanı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve taziyelerini bildirdi. II. Elizabeth taziye mesajında, "Christchurch'te meydana gelen korkunç olaylarından derin üzüntü duydum ve hayatını kaybedenlerin aileleri ve arkadaşlarına Prens Philip ile başsağlığı diliyoruz’’ dedi. Kraliçe, yaralılara yardım eden acil yardım ekipleri ve gönüllülere de takdirlerini sunduklarını belirtti ve ‘’Bu trajik zamanda düşüncelerim ve dualarım Yeni Zelandalılarla beraber" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Theresa May de, Twitter hesabından saldırıyı kınadı. May, mesajında, "İngiltere adına Christchurch’deki korkunç terör saldırısından sonra tüm Yeni Zelandalılara en derin taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerim bu tiksindirici şiddet eyleminden etkilenenlerledir" dedi.

Londra'nın Müslüman belediye başkanından ilave güvenlik önlemleri

Saldırganlardan birinin yayımladığı manifestoda hedef olarak gösterdiği Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan da "Bugün Yeni Zelanda’dan sadece inançlarından dolayı masum insanların öldürüldüğü yürek parçalayıcı bir haber aldık. Londra, Christchurch’deki terörün korkunç yüzüyle yüzleşen insanların yanındadır. Londra bazılarının yok etmek istediği çeşitliliği her zaman kutlayacaktır’’ mesajını paylaştı. Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Khan mesajında, başkentteki camilerde bugün Cuma namazı sırasında silahlı güvenlik güçleri ve polisin görünür şekilde konuşlandırılacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor. Bu suça karışan herkesin hak ettiği cezayı almasını umuyorum" ifadelerini kullanırken, Rusya Müftüler Konseyi Başkanlığı, kınama ve taziye mesajı yayınladı.

‘’Öldürülenler için yas tutuyorum’’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, derin üzüntü duyduğu saldırılarla ilgili, "Huzur içinde ibadet ettikleri camilerde ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için Yeni Zelandalılar’la birlikte yas tutuyorum. Bu tür terör eylemlerine karşı, yan yana duruyoruz'' ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vahşi terör saldırısı, huzur içinde ibadet eden, namaz kılan Müslümanları vurdu. Eğer insan sadece dini inancı nedeniyle öldürülüyorsa o zaman bu saldırı hepimize demektir. Biz hayatını kaybedenlerin tarafındayız. Güçlü kal, Yeni Zelanda!'' dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıyı Twitter’dan kınayan liderler arasındaydı. Macron, "Düşüncelerimiz Yeni Zelanda'daki Christchurch camilerine yönelik yapılan ağır saldırının kurbanları ve sevdikleri ile birlikte. Fransa, her türlü aşırıcılığa ve dünyadaki terörizme karşı müttefik ülkeler ile birlikte mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner de ülkedeki camiler ve diğer dini ibadethanelerde güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ve bu yerlere devriye ekiplerinin gönderildiğini açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Cuma namazı kulan onlarca mümini ölümüne neden olan korkunç saldırılar karşısında şok yaşadığını belirtti ve ‘’Toplumlarımızı bölmek isteyen fanatikleri ve saldırıyı kınıyoruz’’ dedi.

''2011 Norveç terör saldırısıyla benzerlik'' mesajı

Norveç Başbakanı Erna Solberg ise, yaptığı açıklamada, cami saldırıları ile 2011'de Anders Behring Breivik’in Norveç'te 77 kişiyi öldürdüğü saldırı arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Saldırının aşırı sağcı fanatiklerin, göçmenlere ve sığınmacılara karşı saldırısı gibi göründüğünü söyleyen Solberg, ‘’Bu, bizler için tansiyonu düşürmek, aşırıcılığa karşı birlikte çalışmak ve böyle bir olay yaşandığında dayanışma içinde olmamız gerekliliğine dair güçlü bir ikaz’’ dedi. İsveç ve Danimarka Dışişleri Bakanları da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de yayımladığı basın açıklamasında, "İbadet eden masum insanlara yönelik bu akıl dışı vahşet eylemi AB’nin Yeni Zelanda ile paylaştığı değerlere, barış anlayışına ve birlik duygusuna tamamen zıttır’’ ifadesine yer verdi.

Körfez ülkeleri de saldırıyı sert biçimde kınadı

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden taziye mesajları peş peşe geldi. Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid el-Mektum, ‘’Barış günü olan Cuma’da cami gibi bir ibadet yerinde dini nefretin en tiksindirici suçuna şahit olduk’’ dedi.