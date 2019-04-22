Dünya çocukları Alanya'da buluşacak

KAYMAKAM Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in de hazır bulunacağı kutlamalar, saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayacak. Ardından rıhtımda bulunan Şelale Meydanı’na kortejlerle birlikte geçilerek kutlamalara burada devam edilecek. 09.30’da başlayacak olan Şelale Meydanı’ndaki bayram coşkusu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilerin gösterileriyle renklenecek. Anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerinin şiir, jimnastik, halk oyunu gösterilerini, Mehteran Takımı’nın sahne alması izleyecek.

Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 11.30’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin açılış töreninde yine ortaokul öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler Alanya halkına 23 Nisan sevincini yaşatacak.

Alanya'daki kutlamalara yaklaşık 20 ülkeden çok sayıda çocuk da katılacak.