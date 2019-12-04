Dünya bu kareyi konuşuyor! Zirveye damga vuran hareket

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'ye giden liderler birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Dünya basınının yakından takip ettiği zirveye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un omzuna elini atması damga vurdu.

ZİRVEYE DAMGA VURAN GÖRÜŞME

Birebir görüşme gerçekleştiren liderlerin tavırları ise gazetecilerin gözünden kaçmadı. Macron'un ABD Başkanı Trump'ın yanında rahat hareketler sergilemesi objektiflere yansıdı. Erdoğan'la da görüşen Fransa liderinin tavırları yine gazetecilerin gözünden kaçmadı. Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini atması ise sosyal medyada olay oldu.

"ERDOĞAN ODADAYKEN MACRON"

Sosyal medyada Macron'un, Trump ve Erdoğan'la fotoğrafını paylaşan kullanıcılar aradaki farkı gözler önüne serdi. İki fotoğrafı paylaşan kullanıcılar "Erdoğan odada değilken Macron, Erdoğan odadayken Macron" ifadesiyle caps yaptı.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A: BEYİN ÖLÜMÜNÜ KONTROL ETTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.

ERDOĞAN: 4'LÜ ZİRVE İYİ GEÇTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi. Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Gayet iyi geçti." yanıtını verdi.