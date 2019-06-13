Dündar'dan Yıldırım'a yanıt: Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor

AK Partili Binali Yıldırım, duayen gazeteci Uğur Dündar'ın moderatörlük teklifini kabul etmemesinin ardından yaptığı açıklamada, "İki sebepten dolayı Uğur Dündar’ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz" ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Dündar, moderatörlüğü reddetmesindeki haklılığının anlaşıldığını söyledi. Dündar, "Sayın Binali Yıldırım’ın teveccühüne teşekkür ederim. Ancak ‘Uğur Dündar’ı açıkça taraf olduğu için seçtim’ demek yerine ‘Muhalif ama dürüst ve bağımsız’ olduğu için önerdim demesini tercih ederdim. Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor ve reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor" dedi.