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Dün geceyi otelde geçirdiler! Yazlıklar bu hale geldi...

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle selin vurduğu Silivri Gümüşyaka’da yaşayan vatandaşların çoğu dün geceyi otelde geçirirken, ilçede dün başlayan su tahliye çalışmaları sürüyor

Dün geceyi otelde geçirdiler! Yazlıklar bu hale geldi...

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle selin vurduğu Silivri Gümüşyaka’da yaşayan vatandaşların çoğu dün geceyi otelde geçirirken, ilçede dün başlayan su tahliye çalışmaları sürüyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:01
Dün geceyi otelde geçirdiler! Yazlıklar bu hale geldi...
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İSTANBUL  genelinde dün etkili olan sağanak yağış, Silivri ilçesinde su baskınlarına neden olmuştu. Selin etkili olduğu Gümüşyaka’da ev ve iş yerleri sular altında kalmıştı. Dün başlayan su tahliye çalışmaları bugün de sürerken, selden etkilenen vatandaşlar ev ve iş yerlerini temizlemeye çalışıyor.

GERİYE ÇAMUR VE ÇÖPLER KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı itfaiye ekipleri, sel basan evlerdeki suyu tahliye çalışmalarını yürütüyor. Gümüşyaka’da su seviyesi azalırken, suyun çekildiği bazı noktalarda selden geriye çamur ve çöpler kaldı.Dün geceyi otelde geçirdiler Yazlıklar bu hale geldi...

KOMŞULARI YARDIM ETTİ

Sel sularıyla dolan evlerinde kalmayı tercih eden ve araçları arızalandığı için 2 gündür dışarıya çıkamayan bir aileye komşuları yardım etti. Evlerinde suları, içme suları tükenen aile çevredeki görevlilerden ve komşularından yardım istedi.Dün geceyi otelde geçirdiler Yazlıklar bu hale geldi...

"EVİMİZ HAVUZ GİBİ, GİREMİYORUZ"

Evlerinde kalan komşularına yardım eden Fatma Çeker, “Mahsur kalmışlar su istiyorlar. Şimdi gidecekler su getirecekler. 2 gündür oradalar. Bizi botlarla kurtardılar. Bizim evimiz de havuz gibi giremiyoruz” dedi.

"TÜM EŞYALARI ÇÖPE ATTIK"

Evlerini su basan ve temizlemeye çalışan bir başka aile ise tüm eşyalarını çöpe atacaklarını söyledi. Selden etkilenen aile, “Mecbur burada kalacağız. Burayı bu şekilde bırakıp gidemeyiz. Birden su bastı çok kötüydü. Önce bebeği kurtarmaya çalıştım. Yukarı çıktık bekledik” diye konuştu.

Silivri Gümüşyaka’da itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Dün geceyi otelde geçirdiler Yazlıklar bu hale geldi...

SİLİVRİ'DE SON DURUM...

İstanbul'da dün sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın etkili olduğu kentte evleri su basarken, birçok araç sel sularına gömüldü. Selin en çok vurduğu Silivri bölgesinde yağış sonrası bilanço ortaya çıktı. Caddelerin, sokakların suyla taştığı bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

Görüntülerde evlerin giriş katlarını suların bastığı görülüyor. Drone ile çekilen görüntülerde birçok sokağın sular altında kaldığı görülüyor.

Dün geceyi otelde geçirdiler Yazlıklar bu hale geldi...


 

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İstanbulSilivriGümüşyakaYağmur
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