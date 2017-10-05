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Dün böyle yakalanmışlardı! Bomba ayrıntılar ortaya çıktı

Güvenlik güçleri, PKK’nın “özel kuvvetler” yapılanmasındaki 4 teröristin saldırı için Suriye’den deniz yoluyla Muğla’ya geldiğini belirledi

Dün böyle yakalanmışlardı! Bomba ayrıntılar ortaya çıktı

Güvenlik güçleri, PKK’nın “özel kuvvetler” yapılanmasındaki 4 teröristin saldırı için Suriye’den deniz yoluyla Muğla’ya geldiğini belirledi

05 Ekim 2017 Perşembe 10:14
Dün böyle yakalanmışlardı! Bomba ayrıntılar ortaya çıktı
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MUĞLA'NIN Seydikemer İlçesi’nde, İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde “özel kuvvetler” yapılanması içinde yer alan ve Suriye’den Muğla’ya gelen 4 terörist ile onlara yardım-yataklık yapan 3 kişiyi yakalandı.
 
Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışma yapan Mersin, Muğla ve Antalya istihbarat şube müdürlükleri, 4 teröristin eylem yapmak ve terör örgütünün Ege-Akdeniz açılımı grubu içerisinde faaliyet göstermek üzere Suriye’den deniz yoluyla Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne geldiklerini belirledi.
 
2 gün takibini sürdüren Terörle Mücadele ve Özel Harekât şube müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin Seydikemer- Kaş Karayolu’nun Kumluova-Karadere Kavşağı’nda bir araca binmesi üzerine harekete geçti. Operasyon sırasında karayolu bir süre trafiğe kapandı. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile onları almaya gelen 3 kişinin araçlarını Gölbent Köyü yakınlarında havaya ateş açıp durdurdu. 2 otomobildeki 7 kişi indirilip yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup olmadığının belirlenmesi için yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkarmaları istendi, ardından arama yapıldı. Üzerlerinden 3 tabanca, 1 dürbün ve Suriye pasaportu ile bir miktar para çıkan 7 kişi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.
 
ORMANDA CANLI BOMBA DÜZENEĞ 
Şüphelilerden bir grubun, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı, duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret Odası Konferans Salonu’na canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planladıkları iddia edildi. Şüphelilerden 3’ünün de polis ve askere ait çeşitli yerlere saldırı hazırlığı yaptıkları öne sürüldü. DHA'nın haberine göre şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak Kınık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yapılan aramada ise toprağa gömülü canlı bomba düzeneği ile silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.
 
SIKIŞINCA ÖRGÜTTEN DESTEK İSTEMİŞLER 
Bir süredir Muğla Seydikemer bölgesinde oldukları belirlenen 4 teröristin yakalanacaklarını anlayınca örgütten yardım istedikleri öğrenildi. Sıkıştırılan teröristleri kurtarması için bölgeye araçlı 3 terörist gönderildi. Ormanlık alanda gizlendikleri yerden sıkışmış durumdaki 4 teröristi alan PKK’lıları takibe alan ekipler, 2 aracı durdurup içindeki teröristleri gözaltına aldı. İHA'nın haberine göre PKK’lı grubun kırsalda olduğunu öğrenen ve tedirginlik yaşayan bölge halkı, 7 kişinin gözaltına alınmasıyla rahat nefes aldı. Vatandaşlar, operasyonun düzenlendiği kavşakta selfie çekip sosyal medya hesaplarında jandarma ve polise teşekkür mesajları yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
PKKİstihbarat Dairesi Başkanlığı
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