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Düğüne uyarıya giden polise saldırı

Konya’da akşam saatlerinde bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine, bir grup bıçakla saldırdı

Düğüne uyarıya giden polise saldırı

Konya’da akşam saatlerinde bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine, bir grup bıçakla saldırdı

14 Nisan 2018 Cumartesi 23:02
Düğüne uyarıya giden polise saldırı
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OLAY, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Hasandedemescit Mahallesi Akçakıllar Sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polisi arayan vatandaşlar mahalledeki düğünde bazı kişilerin havaya rastgele ateş açıldığını belirtti. İhbar üzerine sokak üzerindeki düğüne giden polis ekipleri düğün sahiplerini, silah atılmaması konusunda uyararak sokaktan ayrıldı. Bunun üzerine düğün sahipleri uyarılara aldırmayarak, düğüne devam etti. Tekrar mahalleye giden polis ekibi, bıçaklı ve sözlü saldırıya uğradı. Saldıran grup kalabalık ve karanlıktan faydalanarak olay yerinden koşarak kaçtı. Bu sırada düğündeki vatandaşlarla polis arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu kontrol altına alarak sokak üzerindeki kalabalığı dağıttı. Olay yerinde inceleme yapan polis, sokak üzerindeki araştırmasında yaklaşık 100 adet boş mermi kovanı bulması dikkat çekti. 

Polis, olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Konya’Düğünde Havaya Ateş Açıldığı Ihbarı
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