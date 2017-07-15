Düğünden önce demokrasi meydanına geldiler

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl önümü ve “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde ülke çapında birçok etkinlik düzenleniyor. Milyonlarca insan, tıpkı 15 Temmuz 2016 gecesi olduğu gibi meydanlara akın ederek demokrasi nöbetine başladı. Elbistan’da da toplumun hemen her kesiminden vatandaşlar, Dulkadiroğlu Caddesi’nde 11 Temmuz 2017’den beri demokrasi nöbeti tutuyor.

Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm şehitler için Kur’an-ı Kerimler okunuyor ve dualar ediliyor. Darbenin yıl dönümü olan bugün de Elbistan’daki demokrasi meydanında toplanan vatandaşların özel konukları vardı. Bu akşam dünya evine girmeye hazırlanan Hülya ve Halil Günal çifti, düğün salonundaki misafirlerini bırakıp, demokrasi meydanına gelerek, vatandaşlarla bir süre nöbet tuttu.

Gelinlik ve damatlıkla demokrasi meydanına giren Hülya ve Halil Günal çiftini, vatandaşlar alkışlarla karşıladı. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve vatandaşlar, ellerindeki ay yıldızlı bayrakla demokrasi meydanına gelen gelin ve damadı, tebrik ederek bir yastıkta kocamaları dileğinde bulundu. Başkan Kısaca, damada para takarken, gelinin heyecanı ise yüzüne yansıdı. Oldukça heyecanlı olduğu gözlerden kaçmayan çiçeği burnunda gelin Hülya Günal, özellikle alandaki bayanların büyük ilgisi ile karşılaştı.

Başkan Kısaca, Hülya ve Halil Günal çiftçinin, düğün salonundan önce demokrasi meydanına gelmesini, sevinçle karşıladıklarını belirtti. Genç çifti tebrik eden ve bir yastıkta kocamalarını dileyen Başkan Kısaca, şöyle konuştu:

“Hayırlı uğurlu olsun. Gelin ve damadımıza mutluluklar diliyoruz. İnşallah Cenabı Allah kendilerine 15 Temmuz ruhunu bilen, yaşayan ve milli-manevi değerlerine sahip çıkan evlatlar nasip eder. Ülkesini, milletini ve halkını seven, halkı için hizmet eden ve koşturan evlatlar nasip eder inşallah. Allah, bir yastıkta kocatsın”

Damat Halil Günal ise “15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Demokrasi zaferimiz kutlu olsun” dedi.

Gelin Hülya Günal da, eşiyle aynı duyguları paylaştığını söyledi.

Gelin ve damat, demokrasi meydanına geldikleri gibi alkışlarla düğün salonuna uğurlandı.