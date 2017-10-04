Düğünde PKK şarkısı çalan 2 solist gözaltına alındı

OLAY İzmit Topçular Mahallesi’nde yapılan bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Topçular Mahallesi’nde bir düğünde solist tarafından çalınan şarkıların içeriğinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetleri ile ilgili, örgüt elebaşına ithafen yazılan, içerisinde Kürdistan, Apo, PKK, Gerilla terimlerinin olduğunu ve düğündekilerin bu şarkılarla halay çektiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olayın ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmada Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.