Düğün gecesi evlendiği kişinin ikizi olduğunu öğrendi

HERKESİN ağzını açıkta bırakan gerçek Esra Erol'un programında ortaya çıktı. Telefona bağlanan kadın izleyici, hem evlatlık olduğunu hem de evlendiği eşinin ikizi olduğunu öğrendiğini söyleyince stüdyodakiler şoke oldu.

Olay şöyle gelişti: Okulda tanıştılar. Birbirlerine içleri ısındı. Sonra birlikte olmaya başladılar. Ne evlatlık olduklarını biliyorlardı ne de ikiz olduklarını... Aracı olan kişi onları farklı şehirlere vermişti.

İRTİBATI KOPARMADILAR

Ankara'da bir süre birlikte okudular. Ardından ikizlerden erkek olan başka bir şehre taşındı fakat irtibatı koparmadılar ve görüşmeye devam ettiler.

AİLELERİ ARACI OLAN KADIN TANIDI

Evlenmeye karar verdiler ve isteme olayından sonra ikizlerden erkek olanın halası öldü. Aile 'Nikahı düğünden sonra yaparsınız' diyerek tarih alma işini erteledi. Düğün günü ise iki aile bir araya geldiğinde evlatlık verilmelerine aracı olan kadın aileleri tanıdı. Ardından düğün sonrası hem evlatlık olduklarını hem de birbirlerinin aslında ikizi olduğunu öğrendiler.

BAŞKASIYLA EVLENDİ

Düğünü iptal ettiler. Bu olaydan sonra kadın, başka biriyle evlendi ve 2 çocuğu var.