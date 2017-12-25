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Düğmeye bastılar! Mahmur PKK'dan temizlenecek

PKK'nın lojitik üssüne dönüşen Mahmur kampı için Ankara düğmeye bastı. 3 aşamalı bir harekat planı oluşturularak Mahmur'un PKK'dan arındırılması öngörülüyor. Bunun için de Irak ile Şubat ayından itibaren temasa geçilecek

Düğmeye bastılar! Mahmur PKK'dan temizlenecek

PKK'nın lojitik üssüne dönüşen Mahmur kampı için Ankara düğmeye bastı. 3 aşamalı bir harekat planı oluşturularak Mahmur'un PKK'dan arındırılması öngörülüyor. Bunun için de Irak ile Şubat ayından itibaren temasa geçilecek

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:07
Düğmeye bastılar! Mahmur PKK'dan temizlenecek
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KANDİL-Sincar ve Suriye hattındaki 7 kritik lojistik üsten biri haline dönüşen Mahmur kampı için Ankara da kapsamlı bir çalışma başlattı. BM denetimindeki kamp için Ankara ile Bağdat arasında Şubat ayının ikinci yarısı itibarıyla görüşme trafiği başlatılacak. PKK’nın lojistik üsse çevirdiği sözde sivil kampta güvenlik tedbirlerinin arttırılması ve örgütün istediği hareket kabiliyetinin önünün kesilmesi için bir taslak plan hazırlanıp Iraklı yetkililerle paylaşılacak.

İLK AŞAMADA TEMMUZ AYINA KADAR SÜRE VERİLECEK

Üzerinde çalışılan taslak plana göre, Bağdat ile bir uzlaşma sağlanması durumunda ilk aşamada, hali hazırda PKK’nın kullandığı kamptaki bin 100 kişi oldukları tahmin edilen militanların bölgeden Temmuz ayına kadar uzaklaştırılması istenecek.

İKİNCİ AŞAMADA SURİYE'YE GEÇİŞLERİ KESİLECEK

İkinci aşamada örgütün Suriye’ye geçişlerde kullandığı 7 kritik geçiş noktalarından ikisi olan Mahmur ve Sunnine hattında güvenlik önlemlerinin arttırılması talep edilecek.

IRAK'A SİLAH UYARISI

Ankara, Bağdat yönetimine ABD’nin PKK’ya verdiği silahların yakın zamanda PKK eli ile Irak’ta Şiileri hedef alabileceği uyarısını yapacak. Zira ABD’nin mezhep savaşı için PKK’yı hazırladığına dair hazırlıkların olduğu bilgileri paylaşılacak.

BAŞİKA'DAKİ ASKER DESTEK VERSİN

Bu noktada gerekirse güvenlik desteği için Beşika’daki Türk askerî üssünden destek verilmesi de önerilecek. Ancak diplomatik kaynaklar, Bağdat yönetiminin bu öneriye sıcak bakmayacağı kaydediliyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA SİVİLLER İÇİN KALICI ÇÖZÜM OLUŞTURULACAK

Üçüncü aşamada ise Mahmur’un sivilleştirilmesi istenecek. Zira kampta PKK’dan ayrılan teröristlerin de kaldığı biliniyor. Diğer bir ifade ile kampın PKK’dan arındırılması beklenecek. 2019 da ise Mahmur’daki siviller için kalıcı bir çözüm için bir çalışma üzerinde çalışılacak. 

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Anahtar Kelimeler:
MahmurPKK
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