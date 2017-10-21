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Down sendromlu minik kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a down sendromlu bir kız çocuğu sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılan minik kız renkli görüntüler oluştururken, Cumhurbaşkanı ise minik kızı öperek oyuncak hediye etti

Down sendromlu minik kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a down sendromlu bir kız çocuğu sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılan minik kız renkli görüntüler oluştururken, Cumhurbaşkanı ise minik kızı öperek oyuncak hediye etti

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:55
Down sendromlu minik kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğiyle Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katıldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun konuşma yaptığı sırada, down sendromlu bir kız çocuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına geldi.

Erdoğan’ın yanına oturan minik kız, Cumhurbaşkanına sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da minik kızı öperek ona oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir süre sohbet eden minik kız, renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan’ı da öpen kız protokol alanından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEsenler Belediyesi
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