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Down sendromlu genç otelin neşe kaynağı oldu

Maltepe Belediyesi’nin Kuşadası'nda düzenlediği Engelsiz Yaz Kampı’na katılan 26 yaşındaki down sendromlu Tunç Kurt, otelin neşe kaynağı oldu. Sahneye çıkarak şarkı söyleyen ve dans eden genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı

Down sendromlu genç otelin neşe kaynağı oldu

Maltepe Belediyesi’nin Kuşadası'nda düzenlediği Engelsiz Yaz Kampı’na katılan 26 yaşındaki down sendromlu Tunç Kurt, otelin neşe kaynağı oldu. Sahneye çıkarak şarkı söyleyen ve dans eden genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı

26 Eylül 2017 Salı 12:00
Down sendromlu genç otelin neşe kaynağı oldu
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MALTEPE Belediyesi’nin ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ile ailelerinin tatil yapmaları için düzenlediği “Engelsiz Yaz Kampı”na katılan down sendromlu Tunç Kurt, otelin neşe kaynağı oldu. Kuşadası'nda beş yıldızlı bir otelde düzenlen kampa katılan çeşitli yaş grubundaki engelliler ve aileleri dolu dolu bir tatil geçiriyor.
Otelde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan down sendromlu 26 yaşındaki Tunç Kurt sempatik tavırları, söylediği şarkılar ve dansıyla izleyen yerli yabancı bir çok turiste eğlenceli anlar yaşattı. İlk olarak dans gösterisi sergileyen Kurt, ardından İzmir Marşı ve Çanakkale Türküsü‘nü söyledi. Uzun süre sahnede kalan sempatik genç izleyenlerin beğenisini topladı.
23 Eylül'de başlayan ve birçok etkinliğin yapıldığı “Engelsiz Yaz Kampı” 28 Eylül günü son bulacak. 

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