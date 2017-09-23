Down sendromlu çocuğun sünnet düğünü sevinci

KURTULUŞ İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen organizasyonda, Berke, arkadaşları ve davetliler müzik eşliğinde oynadı.

Düğüne gelenler Berke'ye altın, para ve çeşitli hediyeler taktı. Öte yandan palyaço da düğüne katılan tüm çocukları eğlendirdi.

Anne Seval Özcan, düğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, her ailenin oğlunun sünnet düğününü görmeyi hayal ettiğini söyledi. Kendilerinin de bu mutlu günü yakınlarıyla kutladığını belirten Özcan, "Berke'nin birtakım rahatsızlıkları var ama buna rağmen çok şükür bu anı kutlayabiliyoruz. Berke çok mutlu oldu, düğünüm var diyerek her karşılaştığı kişiyi düğününe davet etti. Çok mutluyuz, düğünümüze gelenlere teşekkür ederiz. Oğlumun mutluluğu gözlerinden belli oluyor." diye konuştu.

Berke'nin kirvesi Ahmet Hasan Ertene de çocukların mutluluğunun dünyadaki her şeye bedel olduğunu söyledi. Berke'nin arkadaşlarıyla gönlünce eğlendiğini ve ailesinin de buna şahit olduğunu anlatan Ertene, her yıl bir çocuğun sünnet düğününü yaptığını kaydetti.