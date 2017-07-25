Dövülen 77 yaşındaki tarım işçisine ...

ADANA'YA karpuz tarlasında bekçilik yapan Ali Bulut, biriktirdiği 4 bin 500 lirasıyla birlikte memleketinde dönmeye hazırlandığı sırada geçen Perşembe günü dövüldü ve parası gasp edildi. Halen hastanede tedavisi süren Bulut'un başına gelenler, oturduğu ilçenin belediye başkanı Mehmet Ekinci'yi harekete geçirdi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bir personel görevlendirerek, Adana’ya gönderdi. Ailesini geçindirmek için 77 yaşında çalışmaya giden bir kişinin dövülüp cebindeki parasının gasp edilmesinin üzücü olduğunu ifade eden Ekinci yaşlı adama sahip çıktıklarını ifade etti. Bulut'un hastane masraflarını üstleneceklerini ve gasp edilen 4500 lirayı da kendi cebinden vereceğini dile getiren Ekinci, şöyle dedi:

"Eyyübiye ilçemiz özellikle mevsimlik tarım işçisi bakımından dışarıya çok öç veren bir ilçemizdir. Her yıl buradan binlerce kişi ailesini geçindirmek için batı illerine göç etmek zorunda kalıyor. Adana’da dövülen 77 yaşındaki Ali Bulut amcamız da bu isçilerden bir tanesidir. Adana’ya gidip burada bir karpuz tarlasında bekçilik yapıyor. O sıcak havada o yaşına rağmen alın teriyle biriktirdiği 4 bin 500 lirasıyla memleketine dönmeye hazırlandığı sırada Seyhan’da bir kişi tarafından gasp edilip feci şekilde dövülüyor. Bu olayı duyduğumuzda insanlık adına utandık. Şanlıurfalı olduğunu öğrendiğimiz bu amcamıza sahip çıkmak adına belediyemizin bir personel görevlendirdik. İlk önce Ali Bulut’un hastane masrafını üstlendik. Burada sağlığına kavuştuktan sonra Şanlıurfa’ya getireceğiz. Gasp edilen 4 bin 500 lirayı ben kendi cebimden vereceğim. Ardından da belediye olarak bir bekçilik işini vereceğiz."