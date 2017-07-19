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Dört Arap ülkesi artık Katar'daki Türk üssünün kapatılmasında ısrarcı değil

Katar'a ambargo uygulayan 4 Arap (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn) ülkesi, Doha yönetiminden yerine getirmesini istedikleri 13 talepte artık ısrar etmediklerinin sinyalini verdi. Söz konusu talepler arasında, Katar'daki Türk üssünün kapatılması da vardı

Dört Arap ülkesi artık Katar'daki Türk üssünün kapatılmasında ısrarcı değil

Katar'a ambargo uygulayan 4 Arap (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn) ülkesi, Doha yönetiminden yerine getirmesini istedikleri 13 talepte artık ısrar etmediklerinin sinyalini verdi. Söz konusu talepler arasında, Katar'daki Türk üssünün kapatılması da vardı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:56
Dört Arap ülkesi artık Katar'daki Türk üssünün kapatılmasında ısrarcı değil
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SON gelişmeyi okuyucularına duyuran Amerikan New York Times (NYT) gazetesi ise 4 ülkenin bunun yerine Katar'dan, 6 genel prensip çerçevesinde hareket etmesini istediklerini yazdı.

NYT'ye göre 4 Arap ülkesi artık Katar'dan sadece 6 genel prensip çerçevesinde hareket etmesini istiyor.

Bu genel prensipler arasında; "terör ve aşırılıkla mücadele", "terör örgütlerinin para ve güvenli bölgeler bulmasının önlenmesi", "nefret ve şiddetin kışkırtılmasına son verilmesi" ve "diğer ülkelerin içişlerine karışmaktan kaçınılması" da bulunuyor.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde konuşan 4 ülkesinin diplomatları, Katar ile aralarındaki sorunu barışçıl yollarla çözmek istediklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın BM Büyükelçisi Abdullah el Muallimi, dışişleri bakanlarının Kahire'de 5 Temmuz'da yaptıkları toplantıda 6 ilke üzerinde uzlaştıklarını ve "Katar'ın bunları kabul etmesinin kolay olacağını" belirtti.

El Muallimi bu ilkelerden herhangi bir ödün verilmeyeceğini de vurguladı.

KATAR'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

"Teröre finansman sağladığı" iddialarını reddeden Katar'dan ise henüz bir açıklama yapmadı.

Katar daha önce egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal eden herhangi bir talebi kabul etmeyeceğini söylemiş ve komşularının "kuşatmasını" kınamıştı.

Son 6 haftadır uygulanan hava, kara ve deniz ambargosu nüfusunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya bağımlı olan Katar'da kaos yaratmıştı.

22 Haziran'da Katar'dan istenen 13 maddelik talepler listesinde El Cezire televizyonunun ve ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması, ülkenin Müslüman Kardeşler ile ilişkilerini kesmesi ve İran'la ilişkilerin azaltılması bulunuyordu.

Suudi Arabistan'ın BM Büyükelçisi Muallimi, El Cezire'nin kapatılmasının gerekmeyebileceğini ancak "şiddetin kışkırtılması ve nefret söylemine son verilmesinin hayati önemde olduğunu" ifade etti.

BAE'nin BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe de "Katar'ın bölgemizdeki terörü ve aşırılık yanlılığını tanımlayan bu ana prensipleri kabul etmemesi durumunda Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye kalması çok zor alacak" dedi.

Katar, bazı komşuları tarafından "terör örgütü" olarak görülen başta Müslüman Kardeşler olmak üzere bazı gruplara destek verdiğini kabul etmiş, ancak El Kaide ve IŞİD gibi gruplara yardımda bulunduğu iddialarını reddetmişti.

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