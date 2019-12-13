banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Dönercilerden Canan Karatay hakkında suç duyurusu

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, tavuk döner satan büfelerin önünden geçerken midesinin bulandığını söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, Karatay'ın açıklamalarının ardından döner satışlarının düştüğünü belirtti.

GÜNDEM 13.12.2019, 13:40
Dönercilerden Canan Karatay hakkında suç duyurusu
banner404

İÇ Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" açıklaması yemek sektöründe tepkilere neden oldu. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen dernek üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini teslim etti. 'Türkiye'nin ekonomisi etkileniyor' Suç duyurusunda Karatay’ın ‘fiyatları etkileme’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Suç duyurusunun ardından dernek üyeleri adına basın açıklaması yapan TÜRES Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, "Türkiye’de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye’de iş o hale geldi ki, bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Dolayısıyla aynı zamanda Türkiye’nin de ekonomisi etkileniyor” ifadelerini kullandı. 'O zaman kurumları kapatalım sadece Karatay'ı dinleyelim' Bingöl, "Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar, bu devlet, bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım, sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz" dedi. Bingöl, Karatay’ın açıklamalarının ardından döner satışlarının yüzde 30 düştüğünü söyledi.

#Dönerciler #canan karatay #suç duyurusu #Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği #Prof. Dr. Canan Karatay
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:29
Güneş 07:55
Öğle 12:57
İkindi 15:28
Akşam 17:48
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545