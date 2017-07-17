Dondurma imalathanesinde patlama: 11 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi İlkadım Bulvarı üzerinde bulunan bir dondurma imalathanesinde saat 09.50'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangın bitişikteki iş yerlerine sıçradı. Patlama ve yangınla birlikte bölge savaş alanına döndü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yangını söndürmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve 112 seferber oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 1’i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.