Donarak ölen şehidin ailesi büyük skandalı açıkladı!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in, Tunceli'nin Nazımiye kırsalında donarak şehit olmasını meclis gündemine taşıdı. CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemi ile verdiği soru önergesinde, şehit babası Hasan Türkel'in, oğlunun şehit olduğu haberini, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlıklar müdürlüğündeki bir görevlinin kendisini Cuma akşamı 21.30'da telefonla arayarak “Oğlunuzu nereye defnedelim?” sorusuyla öğrendiğini açıkladı. Başarır, bu olayın şehidimizin ailesine ve tüm halkımıza yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

‘OĞLUNUZU NEREYE DEFNEDELİM' DİYE SORDU

Başarır önergesinde; Kötü hava şartları nedeniyle Nazımiye kırsalında donma tehlikesi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındığı ve Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu tüm halkımızı derinden üzmüştür. Tunceli valiliğinden yapılan açıklamada, 37 °C olan normal vücut sıcaklığının, 35 °C’nin altına düşmesi halinde meydana gelen rahatsızlık olan hipotermi sonucu askerlerimizin şehit olduğu dile getirilmiştir. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in babası Hasan Türkel, oğlunun şehit düştüğü haberini, Mersin Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü'nden bir görevlinin kendisini arayarak “oğlunuzu nereye defnedelim?” sorusuyla öğrenmesi ise başta şehit babası olmak üzere tüm Mersin ve ülke halkımızın üzüntüsünü kat be kat arttırmıştır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Şehit askerimizin babası Hasan Türkel'in oğlunun öldüğü haberini mezarlıklar müdürlüğündeki bir görevli tarafından cum akşamı saat 21.30'da telefonla aranarak; ‘Oğlunuzu nereye defnedelim' sorusuyla öğrenmesi, başta şehidimiz olmak üzere ailesine ve ülke halkına yapılan bir saygısızlık değil midir?

Askerimizin şehit olduğu bilgisini ailesine bildirilmemesinde sorumlu olan Mersin Valisi ve yetkili askerler hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçeleri nelerdir? Başlatıldıysa sonuçları ne olmuştur? Şehit askerimize ve ailesine yapılan büyük saygısızlığın baş sorumlusu olan İçişleri Bakanı'nı görevden almayı düşünüyor musunuz?

Askerlerimizin donarak ölmesinden dolayı ihmali bulunan sorumlular hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonuçları ne olmuştur?”

Kaynak: Sözcü