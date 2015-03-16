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Domuz gribinden 1 kişi öldü, 2 kişi tedavi altında

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ndeki Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan, halk arasında 'Domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsü kaptığı belirtilen 53 yaşındaki Güler Akbaş adlı kadın öldü. Darıca Farabi Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde de iki hastanın tedavisine devam ediliyor

Domuz gribinden 1 kişi öldü, 2 kişi tedavi altında

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ndeki Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan, halk arasında 'Domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsü kaptığı belirtilen 53 yaşındaki Güler Akbaş adlı kadın öldü. Darıca Farabi Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde de iki hastanın tedavisine devam ediliyor

16 Mart 2015 Pazartesi 10:46
Domuz gribinden 1 kişi öldü, 2 kişi tedavi altında
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Darıca Farabi Devlet Hastanesi acil servisine geçen Cuma günü titreme ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran Güler Akbaş'a H1N1 virüsü teşhisi konularak yalıtımlı özel yoğun bakım odasında tedaviye alındı. Akbaş, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Aynı şikayetlerle hastanenin acil servisine başvuran başka bir kadın hastanın da H1N1 virüsü taşıdığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kocaeli'de ayrıca Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde de aynı virüsü taşıyan bir hastanın tedavisine devam ediliyor. Darıca Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Güler Akbaş'ın H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterince de doğrulandı. Bunlarla ilgili açıklamanın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

Kaynak: (DHA)
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Son Güncelleme: 16.03.2015 09:47
Anahtar Kelimeler:
Domuz GribiKocaeliÖlüTedaviAcil Servis
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