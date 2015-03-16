Domuz gribinden 1 kişi öldü, 2 kişi tedavi altında

Darıca Farabi Devlet Hastanesi acil servisine geçen Cuma günü titreme ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran Güler Akbaş'a H1N1 virüsü teşhisi konularak yalıtımlı özel yoğun bakım odasında tedaviye alındı. Akbaş, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Aynı şikayetlerle hastanenin acil servisine başvuran başka bir kadın hastanın da H1N1 virüsü taşıdığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kocaeli'de ayrıca Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde de aynı virüsü taşıyan bir hastanın tedavisine devam ediliyor. Darıca Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Güler Akbaş'ın H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterince de doğrulandı. Bunlarla ilgili açıklamanın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.



