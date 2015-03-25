Domuz gribi alarmı

25 Mart 2015 Çarşamba 01:48
Diyarbakır Gazi Yasargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişiye domuz gribi teşhisi konulurken, hastanenin intaniye bölümü karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ömer K. (62) adlı vatandaş, yüksek ateş ve halsizlik şikayeti ile akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Tahlilleri yapılan Ömer K.'ye domuz gribi tanısı konuldu. Bunun üzerine hastanenin intaniye bölümü boşaltılarak, karantina altına alınırken, tüm personellere maske dağıtıldı.
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Son Güncelleme: 25.03.2015 00:49