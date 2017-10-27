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Domateste mutlu son 

Rusya'nın, Türkiye'den domates ithalatına resmen onay vermesi Alanyalı üreticiye büyük sevinç yaşattı. Tarım sektörü temsilcileri Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ettiler

Domateste mutlu son 

Rusya'nın, Türkiye'den domates ithalatına resmen onay vermesi Alanyalı üreticiye büyük sevinç yaşattı. Tarım sektörü temsilcileri Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ettiler

27 Ekim 2017 Cuma 22:55
Domateste mutlu son 
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RUS hükümeti, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın belirlediği miktarlarda domates ithal edilmesini onayladı. Uçak krizi öncesi Türkiye'den bu ülkeye yapılan domates ihracatı 350-400 bin ton seviyesindeyken, yapılan son anlaşmaya göre Türkiye'den Rusya'ya yıllık 50 bin ton domates ihraç edilecek.
'BAKANIMIZ SESİMİZİ DUYUYOR'
Gelişmeleri değerlendiren Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, bu gelişmenin iç piyasayı hareketlendireceğini belirtti. Musluoğlu "Çiftçiler geçen yıldan bu yana zarardaydı. Bununla beraber hem iç piyasada, hem de ihracatta bir hareketlenme olur. Bu da bizim lehimize. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu hepimizin sesini duyuyor ve ihtiyaçlarla, taleplere yanıt veriyor. Bu gelişme de sayın bakanımızın eseri. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
'ÇAVUŞOĞLU'NUN EMEĞİNİN ÜRÜNÜ'
"Bakanımızın emeğinin ürünü" diyen Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya ise "Tüm hükümet yetkililerine, başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ülkemizin her noktasına fayda sağlayacak bir gelişme. Alanya halcileri, Alanya çiftçileri ve üreticileri olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bakanımızın attığı her adım Alanya'ya bir değer olarak dönüyor" dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu
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