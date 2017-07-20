Dolu yüzlerce kuşu telef etti

MUSTAFAKEMALPAŞA ve Karacabey ilçelerinde 10 köyde etkili olan ve yarım saat süren doluda 400 bin ton sebze ve meyve zarar görürken, doluya yakalanan yüzlerce kuş telef oldu.Mustafakemalpaşa İlçesi'nin Kumkadı Köyü'nde dolu yüzlerce sığırcık kuşunun telef olmasına sebep oldu. Yaklaşık 500 adet sığırcık kuşu aynı yerde telef olurken, ceviz büyüklüğündeki dolunun bölgede binlerce hayvanı telef ettiği öğrenildi.Kumkadı köyü sakinlerinden Hüseyin Ceylan, "Dolu yağışı başladığı zaman hayvanlar sığınacak yer arıyor. Dolu o kadar şiddetli ve büyük yağdı ki kuşlar sığınacak yer bulamamış. Köyümüzde tarlada ağaçta bulunan 500 adet sığırcık kuşu doludan dolayı telef oldu. Civar köylerdeki arkadaşların söylediğine göre çevredeki köylerde da kuşlar doludan telef olmuş" dedi.
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