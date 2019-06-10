SİVAS'IN Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklar beyaz örtü altında kaldı. İlçenin kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı.
Dolu yağışı tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.
Dolu yağışı kış günlerini aratmadı
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde etkili olan dolu ilçeyi beyaza bürüdü, ilçede kış günlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı
SİVAS'IN Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklar beyaz örtü altında kaldı. İlçenin kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı.
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