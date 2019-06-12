Dolu yağışı: 10 yaralı

GÜRGENTEPE, Gölköy ve İkizce ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.



Gürgentepe ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri, çatı ve araçlara zarar verdi. Bazı sürücüler de araçlarını battaniye sararak, doludan korumaya çalıştı.

İlçede dolunun isabet ettiği 9 kişi kafasından, biri ise elinden yaralandı. Yaralılar, Gürgentepe Devlet Hastanesine başvurdu.

