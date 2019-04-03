Dolar yeni günde ne durumda?

CUMHURBAŞKANI umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim gecesi Ankara’daki konuşmasında önümüzdeki 4.5 yıl seçim olmayacağına dikkat çekmiş ve yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi oluşturacaklarını söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın seçimlerin öncesinde yaptığı “8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız” söylemi ile birlikte piyasalarda bu açıklamaya yönelik bekleyiş de başladı.

Piyasada açıklanacak yol haritasında makro politikalar, bankacılık, finansın yanı sıra eğitim, yargı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmayacağı yakından takip ediliyor.

İşlemcilere göre, başta S-400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar, lokallerin altı aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.61 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.30 civarında seyrediyor.