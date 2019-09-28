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Dolandırıcılığın böylesi! "Soylu'nun arkadaşıyım" deyip para topladı

İstanbul'daki bir kişinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkadaşı olduğunu söyleyerek, vatandaşları kamu kurumlarında işe girme vaadiyle dolandırma ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Zanlı kısa sürede yakalanarak cezaevine konuldu.

GÜNDEM 27.09.2019, 15:38
Dolandırıcılığın böylesi! "Soylu'nun arkadaşıyım" deyip para topladı
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ANKARA'DA kamuda işe girmek isteyen kişileri Süleyman Soylu'nun arkadaşı olduğunu ve para karşılığında yardım edebileceğini söyleyerek dolandıran zanlı tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkadaşı olduğunu öne süren bir kişinin, para karşılığında devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığına ilişkin şikayetler gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis, yaptığı incelemede söz konusu şüphelinin Ş.A. olduğunu belirledi.

DEVLET KURUMLARINDA İŞ KARŞILIĞINDA PARA

Ekipler, yakın takibe aldıkları zanlının, işe yerleştirme vaadiyle kandırdığı vatandaşlara "parayı gönderdikten sonra işe girme süreçlerinin hızlanacağı", "Ankara'da işleri takip ettiği" yönünde mesajlar gönderdiğini, ayrıca yatırılan paraları alabilmek için İstanbul'un bir ilçesine bağlı banka şubelerini kullandığı tespit etti.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve emniyeti kötüye kullanma suçlarından kaydı olduğu da belirlendi. Emniyet birimlerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Ş.A., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

#İstanbul #İçişleri Bakanı #Süleyman Soylu #dolandırıcılık
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