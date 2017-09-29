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Doktorundan flaş açıklama! İrem Derici’den haber var

Yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici'den güzel haber geldi. İrem Derici müjdeli haberinde, 29 Ekim itibariyle sahnelere dönebileceğini söyledi.

Doktorundan flaş açıklama! İrem Derici’den haber var

Yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici'den güzel haber geldi. İrem Derici müjdeli haberinde, 29 Ekim itibariyle sahnelere dönebileceğini söyledi.

29 Eylül 2017 Cuma 11:00
Doktorundan flaş açıklama! İrem Derici’den haber var
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SAĞLIK sorunlarından ötürü bir süre önce sevenlerini endişelendiren İrem Derici’den güzel haberler gelmeye devam ediyor. İrem Derici, 29 Ekim itibariyle sahnelere dönebileceğinin müjdesini verdi. Kısa zamanda aşırı kilo verdiği için sağlığı bozulan ve yoğun bakıma alınan İrem Derici, daha önceden Ankara, İstanbul ve İzmir’de planlanan konser programlarını iptal etmişti.

Doktoru, geçen günlerde durumu düzelen ve yoğun bakım odasından normal hasta odasına geçiş yapan şarkıcıya, 29 Ekim itibariyle sahnelere dönebileceğinin müjdesini verdi.

İSTANBUL DIŞI KONSER VERMESİ YASAK

Konser yasağı kalkan ve hızlıca kilo almaya başlayan Derici, sağlığı için şimdilik İstanbul dışında sahneye çıkmayacak.

İrem Derici geçtiğimiz günlerde toparlanmaya başladığını Instagram’da şu paylaşımıyla duyurmuştu:

‘Yoğun bakımda 16’ncı gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yalnızlık, süründüren ağrılar, boynu büküklük… Üzemem ben sevdiklerimi bir daha! Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah’a açtığınız o minicik ellerinizden, kocaman dualarınızdandır. İyi geceler benim dev ailem.’

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İrem Derici
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