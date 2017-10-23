'Doktor' lakaplı uyuşturucu imalatçısının lüks dairesine baskın

GEÇEN hafta Salı günü Bornova İlçesi'nde bulanan lüks bir sitedeki daireden duman çıkması üzerine özel güvenlik görevlileri, yangın ihbarında bulundu. Adrese giden polisin aldığı koku üzerine yapılan incelemede olayın arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Olay yerine gelen narkotik polisleri, evde ağır kimyevi madde kokusu ve yoğun dumandan, dairenin 'Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi' olarak kullanıldığını tespit etti. Narkotik polisince daha önce yakalanıp haklarında işlem yapılan ve takip altında tutulan kişilerin, sitedeki dairelerinde yapılan aramada, ham ve kristalize halde 4 kilo 600 gram metamfetamin maddesi, etil alkol, hassas terazi, saf su, eldiven, plastik sıvıölçer, ısıölçer, eter, magnezyum sülfat, hava kompresörü, porselen huni, çeşitli beherler, cam sıvı ölçeği, aseton, kristalize cam, benzene, efedrin ve uyarıcı maddelerden olan metamfetamin yapımında kullanılan çok sayıda materyal ile kaleşnikof uzun namlulu piyade tüfeği, 3 adet 30'luk, bir 40'lık şarjör, 128 fişek ele geçirildi.

DAİRELERİN BİRİSİ İMALATHANE OLMUŞ

Yapılan araştırmada, uyuşturucu bulunan daireyi O.K. (32) ve G.Ç.'nin (32) 4 aydır kullandığı, ancak dairenin 'doktor' lakabıyla bilinen B.K.'ya (28) ait olduğu, B.K'nin ayrıca aynı sitede bir evinin daha bulunduğu ortaya çıktı. B.K.'nin dairelerden bir tanesini laboratuvar haline getirip uyuşturucu çoğaltım merkezi kurduğu tespit edildi. B.K çarşamba günü araçta yakalandı. Üzerinde de 510 gram kristal metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sık sık Kamboçya, Sao Paulo, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerine giden, bu ülkelerde lüks otellerde kalan B.K.'nin, eczacılık fakültesini bitirdiği, metamfetamin maddesinin kimyasal işlemler sonucu yıkanarak kristal haline getirilmesi işini yaptığı için de 'doktor' lakabıyla tanındığı öğrenildi. Bu yöntemle yakalanan uyuşturucunun da satıcılar tarafından 'fakirin kokaini' olarak piyasaya sürüldüğü ifade edildi. B.K.'nin polisin dikkatini çekmeyecek şekilde özellikle lüks semtlerde başkası adına daire kiraladığı saptandı. Ayrıca yangın evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı kişilere dair liste de bulundu. Listede bulunan kullanıcı ve satıcıların tek tek kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ayrıca B.K.'nin, para hareketleri de mercek altına alındı. Evde bulunan kaleşnikof tüfeğin ise uyuşturucu takası karşılığı alındığı öğrenildi. Adliyeye gönderilen B.K., O.K. ve G.Ç. tutuklandı.

B.K.'nin ürettiği uyuşturucu maddesinin, ilk kullanımdan itibaren bağımlılık yaptığı, devamında kullanıcılar üzerinde ölümcül etkileri olduğu, beynin hücresel değişimine neden olan en tehlikeli uyuşturucu türü olduğu ifade edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ, VATANDAŞLARA SESLENDİ

Operasyon sonrasında açıklama yapan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Güzel İzmir'in güzel insanları ve aileler merak etmesin gece gündüz demeden sokaklarda narko timlerimiz görevinin başında. Sokakları torbacılardan temizlemekte kararlıyız, yeni oluşturulan WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattı'mıza vatandaşlarımızdan (0552 155 35 35) gelecek olan ihbarları bekliyoruz" dedi.