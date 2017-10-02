Doğu Anadolu'da sağanak ve yüksek kesimlerde kar

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ardahan’da sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olması beklenen bölgede sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvetle esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Iğdır'da 11 ve Erzincan’da 9 derece ölçüldü.

Sağanak yağış Ardahan ve Erzurum’un yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Ardahan’da Posof’u çeviren Ilgar Dağı, deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Ariyan Dağı, Türkiye ile Gürcistan sınırındaki Kafkas Dağları beyaza büründü. Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof karayolu çevresindeki dağlar karla kaplandı.

Erzurum’un da İspir - Ovacık mevkiinde kar yağışı etkili oldu.

Vatandaşlar Doğu’da havaların soğuduğunu ve yüksek kesimlerde karın etkili olduğunu söyleyerek kışa hazır olduklarını belirttiler.