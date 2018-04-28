Doğan Medya'da değişim rüzgarı esiyor! Ağır isimlerden biri daha gitti

DOĞAN Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından gerçekleşen istifalara bir yenisi daha eklendi.

Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti. Bila, istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.

DAHA ÖNCE DE DEMİRÖREN AİLESİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI

Fikret Bila bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak Demirören ailesiyle birlikte çalışmıştı.

CANSU ÇAMLIBEL İSTİFA ETMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Hürriyet'ten daha önce de Cansu Çamlıbel istifa etmişti. Öte yandan istifa etmemekle beraber Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan Coşkun görevinden alınmıştı.