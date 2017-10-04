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Doğalgazdan zehirlenen 4 kişi ölümden döndü

Sivas'ta doğalgazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Doğalgazdan zehirlenen 4 kişi ölümden döndü

Sivas'ta doğalgazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

04 Ekim 2017 Çarşamba 11:10
Doğalgazdan zehirlenen 4 kişi ölümden döndü
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OLAY, dün gece saat 00.00 sıralarında Bahtiyarbostan Mahallesi Kazancılar Caddesi üzende bulunan apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Apartmanın ikinci katında bulunan evde bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı yaşandı. Bu sırada evde bulunan Gülay Pala, Büşra Pala, Demet Meriç ve Turan Karabulut sızan gazdan etkilendi. Evdekilerin yardım istemesiyle olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri evde bulunanları dışarı çıkartarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalelerin ardından gazdan etkilenenler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri çevrede tarama yaparak 3 apartmanın güvenlik amacıyla doğalgazını kesti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
SivasDoğalgazZehir
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