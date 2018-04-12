Doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığındaydı! O terörist öldürüldü...

Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğalgaz boru hattı na sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK 'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi.

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