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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığındaydı! O terörist öldürüldü...

Ağrı’da, Türkiye- İran doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi

Doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığındaydı! O terörist öldürüldü...

Ağrı’da, Türkiye- İran doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi

12 Nisan 2018 Perşembe 12:57
Doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığındaydı! O terörist öldürüldü...
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AĞRI İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi.

 Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AğrıDoğalgazBoru HattıPKK
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