DNA testi sonucu açıklandı! Stüdyoda sevinç yumağı oluştu

24 yaşındaki Tansu, ölen annesinin erkek olduğunu öğrenince şoke oldu. Ardından Tansu’nun bebekken hastaneden kaçırıldığı öne sürüldü. Herkes “Bu kadarı da olmaz” derken dün Müge Anlı’nın programında Tansu’nun 24 yıl önce Çorlu’da hastaneden kaçırılan bebek olduğu ortaya çıktı

Filmlerde bile olmaz denilen olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz yıl 8 Mart’a İstanbul Kumburgaz’da oturan ve bir butik işleten Şükran Aktaş (60), fenalaşarak kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Adli Tıp’ta yapılan incelemede Aktaş’ın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş’ın eşi ve kızı Tansu’ya bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke oldu. Adli Tıp’ta bir başka gerçek daha ortaya çıktı. Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti.

Genç kız yıkıldı

Yapılan araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz’da kendi adına taşıyan bir butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı. Bu durum en çok da ölen kadının üniversite mezunu kızı Tansu’yu etkiledi. Tansu yıllarca anne olarak bildiği Handan Kaya’nın erkek çıkmasıyla yıkıldı. Bu durumda babası da gerçek babası değildi. Kendisini yetiştiren annesi bildiği kadını toprağa veren Tansu, baba bildiği adamla normal yaşantısına geri döndü. Tansu gerçek anne ve babasının kim olduğunu merak ederken ikinci bir gelişme yaşandı.

"Tansu kızım olabilir"

atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Aysel Başar adlı kadın, “28 Şubat 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi’nde kız bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim hastanede çalındı. Tansu benim bebeğim olabilir” dedi. Bunun üzerine Müge Anlı, konuyu araştırmaya başladı. Canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının verdikleri bilgiler, şaşırtıcıydı. Fatma Çelik isimli bir kadın programa bağlanarak “Ben Aysel Hanım ile aynı gün doğum yaptım ve onunla aynı odada kaldık. Hemşire kılığında odamıza giren kadın iri yarıydı, siyah pelerini vardı. Çifte alyans ve altın rengi saat takıyordu. Önce benim oğlumu ilaç verme bahanesiyle almak istedi ancak annem ‘ben de geleyim’ deyince vazgeçti. Sonra Aysel Hanım’ın bebeğini alıp gitti” dedi. Yapılan araştırmada, ölen Handan Kaya’nın siyah bir pelerininin olduğu, çifte alyans taktığı, altın rengi saatinin olduğu öğrenildi.

Şok üstüne şok

Bu gelişmeler üzerine Tansu ve Aysel Başar’a DNA testi yapıldı. Testin sonucunu dün Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Tansu’nun 24 yıl önce Aysel Başar’ın Çorlu Devlet Hastanesi’nden çalınan kızı olduğu ortaya çıktı. Anne Aysel Başar tam 24 yıl sonra çalınan kızına kavuşmanın sevinciyle gözyaşlarına boğuldu. DNA testiyle gerçek annesinin kim olduğunu öğrenen Tansu ise büyük şaşkınlık ve sevinç içinde Aysel Başar’a sarıldı. O anda stüdyodaki herkes gözyaşlarına boğuldu.

STÜDYODA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Müge Anlı DNA testini açıklamak için zarfı açmaya başladığında stüdyoda büyük bir sessizlik oldu. Herkes Aysel Başar’ın 24 yıl önce çalınan bebeğinin Tansu olup olmadığını heyecanla bekliyordu. Anlı, Tansu’nun çalınan bebek olduğunu açıklayınca stüdyoda bir anda sevinç çığlıkları ortalığı inletti. Anne-kız ve yakınları sevinç yumağı oluştururken, bu manzara karşısında Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı.