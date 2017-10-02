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DNA sonuçları her şeyi ortaya çıkaracak!

Üsküdar'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat sağlık kontrolünden geçirildi

DNA sonuçları her şeyi ortaya çıkaracak!

Üsküdar'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat sağlık kontrolünden geçirildi

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:50
DNA sonuçları her şeyi ortaya çıkaracak!
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SURİYEanne ile kızını öldürmekten gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin henüz ifadesinin alınmadığı belirtilirken, şüpheliden alınan kan örneklerinden elde edilen DNA'ın Orouba Barakat'ın tırnakları arasında bulunan doku örnekleriyle karşılaştırılacağı belirtildi.

ŞÜPHELİ HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Üsküdar'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kızın katil zanlısı Ahmet Barakat önceki gün Bursa'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediliyor. Şüpheli Ahmet Barakat bugün gayrettepe'de bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Sağlık raporunun alınmasının ardından Ahmet Barakat daha sonra tekrar Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

LABORATUVAR SONUÇLARI BEKLENİYOR

Öte yandan konuşmadığı öğrenilen şüpheliyle ilgili araştırma da çok yönlü sürüyor. Polis şu anda olayın en önemli delili olan Orouba Barakat'ın tırnaklarından alınan saldırgana ait doku örneklerinden elde edilen DNA profilinin, gözaltındaki Ahmet Barakat'tan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmasını bekliyor. Laboratuvarda yapılacak olan bu  inceleme,  sonucunun pozitiff çıkması durumunda  Ahmet Barakat'ın silahlı saldırı olayının  faili olduğunun en büyük delili olacak.

BÜTÜN İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR  

Yetkililer olayla ilgili, Ahmet Barakat'ın bir süre önce Suriye'de kardeşini öldürdüğü, Birleşik Arap Emirliklerinden, suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı gibi iddiaların araştırıldığını soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, şüpheli için savcılıktan ek gözetim izni alındığını söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarDNASuriyeOrouba BarakatCinayet Büro Amirliği
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