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DNA sonuçları belli oldu!

İstanbul Sultanahmet’te 6 Ocak’ta polis noktasına intihar saldırısı gerçekleştirdiği iddia edilen Rusya vatandaşı Diana Ramazanova’nın (19) DNA test sonuçları açıklandı.

DNA sonuçları belli oldu!

İstanbul Sultanahmet’te 6 Ocak’ta polis noktasına intihar saldırısı gerçekleştirdiği iddia edilen Rusya vatandaşı Diana Ramazanova’nın (19) DNA test sonuçları açıklandı.

17 Mart 2015 Salı 13:35
DNA sonuçları belli oldu!
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Rus haber ajansı Life News’a göre Rus istihbarat güçleri DNA test sonuçlarını aldı. Bu çerçevede İstanbul’da intihar saldırısının Ramazanova’nın yaptığı ortaya çıktı. Haber ajansına konuşan bir Rus güvenlik gücü kaynağı, “Kendini patlatan kadın ve annesi Rayzanat Ramazanova’nın DNA analiz örnekleri yüzde 98 örtüştü. Şimdi emin şekilde söyleyebiliriz ki intiharı Diana Ramazanova yaptı.” dedi. Daha önce Ramazanova’nın ailesi kızlarını tespit etmişti. Yine Rus Life News haber ajansına göre Ramazanova’nın annesi Rayzanat, kızını fotoğraftan tanımış, DNA testi için anne Rayzanat’tan kan örneği alınmıştı. Ramazanova’nın Rusya’nın Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Dağıstan’ın Derbent kentinde doğduğu belirtiliyor. Ailesi Moskova’ya geldi. Moskova’da mağazada tezgahtar olarak çalışan Ramazanova internette İdris isimli bir erkekle tanıştı. Habere göre tanıştığı erkek İstanbul’da yaşıyordu. Yaklaşık 6 ay önce Ramazanova onunla evlenerek Türkiye’ye taşındı. Life News, İdris adındaki şahsın terör örgütleri için eleman toplayan bir kişi olduğu ihtimaline yer verdi.Hapishanede bulunan Ramazonova’nın üvey babası Magomed, Life News’e verdiği bilgide, “Annesinin telefonuna baktım, Diana’dan mesaj geldi. Türkiye’de evlendiğini ve eşinin isminin Çeçen uyruklu Serdar olduğunu söylüyor.” dedi. Ramazanova’nın bir ay önce ailesini arayarak çocuk beklediğini söylediği ve doğum için Türkiye’ye davet ettiği belirtiliyor. Kavpolit haber portalına göre, Ramazanova, Rusya topraklarında intihar saldırısı gerçekleştirmek için ikna edilmeye çalışıldı. Bilinmeyen nedenlerle bu saldırı İstanbul’da polise yönelik olarak gerçekleştirildi.
 
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Son Güncelleme: 17.03.2015 12:35
Anahtar Kelimeler:
dna sonuçları belli oldu
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