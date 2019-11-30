banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Diyarbakırlı çocukların kırsal mahallede ses yarışması

Diyarbakır'ın kırsal Yemişalan Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasını yaşadıkları ortama uyarlayarak, video çekti. Çocukların saç fırçasını mikrofon, enstrüman olarak ise kürek kullandığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

GÜNDEM 30.11.2019, 08:09 30.11.2019, 08:12
Diyarbakırlı çocukların kırsal mahallede ses yarışması
banner404
Diyarbakırlı çocukların kırsal mahallede ses yarışması
Diyarbakırlı çocukların kırsal mahallede ses yarışması

MERKEZ Bağlar ilçesinin kırsal Yemişalan Mahallesi'ndeki çocuklar, televizyonda izledikleri ses yarışmasını çok beğenerek, yaşadıkları ortama uyarlayıp, video çekti. Sosyal medyada paylaşılan video üzerine yapımcı Acun Ilıcalı'nın davetiyle geçen yıl İstanbul'a gidip, yarışmasını izleyen çocuklar, ilk kez uçağa bindi. Hayatlarında ilk kez deniz gören çocuklar, 2 günlük İstanbul gezisinin ardından döndükleri memleketleri Diyarbakır'da bu yıl da yeni video çekti. Mahalledeki 52 çocuğun bir araya gelerek, çektikleri ikinci video da ilgi gördü. Çocuklar videoda domatesi buton, saç fırçasını mikrofon, kürekleri ve tenekeleri de enstrüman olarak kullandı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kez beğenilip, tekrar paylaşıldı.

'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU'

Acun Ilıcalı'yı ve yarışma programını sevdikleri için yine video çektiklerini anlatan İsmail Ceylan "Biz orayı çok seviyoruz, çocuklar da çok seviyor. İstanbul'a ilk defa gittiler, uçağa ilk defa bindiler. Kamera karşısına ilk defa geçtik. Televizyona ilk defa çıktık. Çok mutlu olmuştuk. Çocuklar çok mutlu oldu. Biz de mahallede hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Çocukları teker teker çağırıyorum; 'Gelin, tekrar o ses videosu çekeceğiz' diye. Kuzenlerim ve kardeşim var içinde. Çocuklar durumdan çok memnun sadece hava soğuk" dedi.

Videoda Acun Ilıcalı'nın rolünü üstlenen İsmail Ceylan, film çekmeyi hayal ettiğini belirterek, "Karşı köylerden 'Sesimiz çok güzel, bizi de çağırın, biz de söyleyelim' diyorlar. Bazı neneleri de getirdik buraya. Onlar da burada bizi izlediler. Onlar da 'Yapın, devam edin' diyorlar. Biz de devam ediyoruz. Mesela bir film yapmayı çok istiyoruz. İmkanlar kısıtlı olduğu için yapamıyoruz. Görüntüleri telefonda montajlayıp, düzeltiyorum, kanalıma yüklüyorum" diye konuştu.

Videodaki tavırlarıyla dikkat çeken Jiyan Ceylan (4) ise "Hadise'yi çok seviyorum. Doktor olmak istiyorum" dedi. 

'İNŞALLAH ACUN AĞABEY TEKRAR ÇAĞIRIR'

Çocuklardan Nurullah Ceylan (15), "'O Ses Türkiye'yi çok seviyoruz. Heyecanla gelmek istiyoruz. Okuldan gelince imkanlar el verdikçe gelmeye çalışıyoruz. Ben de hem sandalyeyi döndürüyorum hem de arkadaşlarıma yardım ediyorum. Şarkı da söylüyorum. Sesime güveniyorum, sanatçı olmak istiyorum. İnşallah olurum ileride" diye konuştu. 

Videoda Hadise'yi canlandıran Ebru Ceylan (14) ise "Bizim hayalimizdi. İsmail ağabey ile birlikte köyde 'O Ses'i çekiyorduk. Acun ağabey bizi davet etti. Çok heyecanlıydık. Orası çok güzeldi. İlk defa İstanbul'a gittik ve burada çekimlerimizi çekiyoruz. Çok güzel çekimler yapıyoruz. Çok heyecanlandık. İnşallah o atmosferi yeniden yaşarız" dedi. 

Videoda şarkıcı Murat Boz'u taklit eden Emin Ceylan (13) da "Acun ağabeye teşekkür ediyorum. Burada 'O Ses Türkiye'yi canlandırdık. İsmail ağabeye de çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel şeyler yaptık, çok mutluyuz. İnşallah Acun ağabey bizi tekrar çağırır. O atmosferi bir daha yaşarız" diye konuştu.

#Yemişalan Mahallesi #ses yarışması #kırsal mahalle #çocukl #Diyarbakır
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 30 Kasım 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:44
Öğle 12:51
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 13 20
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 12 16
11. Gençlerbirliği 13 14
12. Denizlispor 12 14
13. Çaykur Rizespor 12 14
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 13 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. İstanbulspor 13 15
12. Altay 12 15
13. Giresunspor 12 13
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 12 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 15 18
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545